Эксперт отметил значимость строительства новой школы в Марьиной Роще для развития района

В Марьиной Роще построят современную школу, рассчитанную на 650 учащихся, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в учебном заведении оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку, а также лабораторно-исследовательские комплексы. Начальные классы будут отделены от более старших учеников. Помимо стадиона во дворе школы появятся спортивные площадки для баскетбола, волейбола, гимнастики и ГТО.

Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, появление новой подобной школы в столице подтверждает эффективность комплексного подхода к развитию столицы.

«Строительство современного образовательного комплекса такого масштаба запускает целую цепочку позитивных экономических процессов». Платонов также уточнил, что новый образовательный объект станет точкой притяжения для целого спектра предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о школе в Рублево-Архангельском

«На территории микрорайона идет активное строительство трехэтажного здания школы площадью 19,7 тысячи квадратных метров. На объекте в полном объеме завершили возведение монолита и железобетонных конструкций, смонтировали оборудование индивидуального теплового пункта. В настоящий момент идет кладка наружных и внутренних стен, ведется остекление фасада, монтаж внутренних и наружных инженерных систем», – сообщил Владимир Ефимов.

