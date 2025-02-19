Эксперт отметил значимость реконструкции стадиона «Торпедо» для москвичей и туристов

Окончание реконструкции стадиона «Торпедо» намечено на осень 2026 года, комплексная реконструкция была начата три года назад, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



Он отметил, что в результате стадион имени Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби. Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. Рядом с ней предусмотрены три тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.



Несколько лет назад – там же, на Восточной улице, – был построен спорткомплекс «Торпедо» . Бывшая территория ЗИЛа продолжает развиваться как полноценный городской район, там строится современное жилье, создаются социальная инфраструктура и транспортные связи.



Урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский отметил, что реконструкция стадиона «Торпедо» является важным проектом для развития спортивной инфраструктуры города. Он отметил, что стадион будет представлять из себя современный спортивный объект, где можно будет проводить матчи международного уровня.



«Обновленный стадион повлияет на улучшение имиджа района. Подобный масштабный спортивный объект повысит привлекательность района для горожан и туристов. Применено интересное архитектурное решение, отсылающее к материалам, которые использовались на ЗИЛе – центральная арена будет напоминать стальную шестеренку. Территорию вокруг благоустроят. К зданию примкнут новые поля для круглогодичных тренировок», - добавил Сологубовский.



Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве спортивных объектов в столице.



«С 2020 по 2024 год в Москве появилось 100 объектов спорта совокупной площадью более 800 тысяч квадратных метров. 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тысяч квадратных метров построили инвесторы. Только в 2024 году в столице появилось 17 новых спортивных сооружений совокупной площадью почти 140 тысяч квадратных метров. Среди них – дворец тенниса площадью 36 тысяч квадратных метров на территории олимпийского комплекса “Лужники”», - отмечал он.

