Эксперт отметил индивидуальный подход к комплексному развитию территорий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии территорий (КРТ) в районах Отрадное, Марфино, Ясенево, Коньково, Черемушки, Коммунарка и Преображенское.



Так, современный жилой квартал появится на Краснобогатырской улице, рядом с пересечением улиц Хромова и Малой Черкизовской. Сейчас здесь расположены административные здания, склады и прочие объекты. Строители также проложат дороги и благоустроят территорию. Реализация проекта позволит создать свыше 500 рабочих мест.



Кроме того, медицинские, спортивные и иные общественно-деловые объекты появятся на участке площадью 3,13 га между улицами Липовый Парк, Александры Монаховой и Эдварда Грига в районе Коммунарка. Работу получат более 800 человек.



Площадь пяти реорганизуемых участков в районах Ясенево, Коньково, Черемушки, Отрадное и Марфино составит 4,84 га. Здесь построят современные жилые комплексы по программе реновации суммарной площадью более 140 тысяч «квадратов». Воплощение проектов в жизнь обеспечит работой более 230 москвичей.



Сегодня в Москве реализуются 138 проектов КРТ суммарной площадью порядка 1500 га. Они предполагают строительство около 30 млн квадратных метров недвижимости и создание порядка 348 тысяч рабочих мест.



По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, КРТ прекрасно зарекомендовало себя на фоне накопленного колоссального опыта в области девелопмента и благоустройства столичной среды. Ключевой фактор успеха — неформальный и индивидуальный подход к отдельно взятой территории с учетом архитектурного облика и связи с соседними районами. «Для каждого района Москвы будет использован свой уникальный сценарий комплекс развития территорий, позволяющий вовлечь в процесс многие сильные стороны той или иной локации», — отметил он.



Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реализации восьми проектов КРТ в Новой Москве.



«В Новомосковском административном округе столицы проработали восемь проектов комплексного развития территорий, нацеленных на преобразование участков общей площадью около 255 гектаров. Там планируют построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, при этом 761 тысячу “квадратов” составят объекты общественно-делового и промышленно-производственного назначения. Это позволит создать в округе свыше 5,3 тысячи дополнительных рабочих мест», — отметил вице-мэр.

