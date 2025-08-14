Эксперт объяснил значимость высоких темпов строительства московского метрополитена

Московский метрополитен активно возводит три новые линии — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую, в данный момент в процесс строительства находятся сразу 17 станций, а сооружение тоннелей ведут 7 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Планируется также расширение на север Сокольнической ветки метрополитена и появление станций в Ярославском районе столицы. О дальнейших планах города рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской», — подчеркнул он.

По его словам, работа по развитию подземного транспорта не прекращается ни на один день, а к 2030 году в столице появится более 30 новых станций, а параллельно будут продлеваться пешие радиусы, чтобы каждый житель столицы жил недалеко от удобной станции.

Независимый экономист Андрей Бархота заявил, что удивительно и невероятно слаженная работа позволяет городу совершать невозможное.

«Развитие метро призвано обеспечить высокую транспортную доступность даже в тех местах, где это казалось невозможным. Один из ключевых факторов успеха метростроения в столице — параллельная работа тоннелепроходческих механизированных комплексов на разных участках будущих станций метро», — отметил он.

