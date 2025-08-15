Эксперт: Обновление здания СЭВ в Москве - пример ответственного редевелопмента

В Москве комплекс зданий Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) станет социокультурным кластером с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами. Архитекторы разработали три концепции, подразумевающие его демонтаж и замену на современный проект, а также представили вариант с сохранением здания.



Каким станет социокультурный кластер, решат активные граждане.



Первая концепция сохраняет облик привычной горожанам «книжки» и дополняет ее новым зданием, напоминающим свиток. В комплексе зданий будут размещены административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства, где горожане смогут проводить время, а с верхних этажей будут открываться незабываемые виды на центр столицы.



Вторая концепция включает в себя три высотных корпуса. В современных небоскребах также сохраняются линии и формы, напоминающие исторический облик здания.



Третья концепция предполагает сохранение общей логики застройки, где здание останется главным композиционным центром района, но будет выполнено уже по самым современным технологиям.



Независимый экономист Андрей Бархота назвал обновление комплекса зданий СЭВ на Новом Арбате с учётом мнения москвичей не только отличной новостью, но и примером социально ответственного и стимулирующего экономическое развитие редевелопмента.



«Во всех трёх предлагаемых концепциях модернизации комплекса зданий СЭВ образ центра притяжения деловой активности и развлечений сохраняется. Обновленный облик зданий СЭВ усилит интерес к району как для жителей столицы, так и для туристов. Вдобавок обновленный архитектурный ансамбль станет своеобразной достопримечательностью внутри Бульварного кольца - между Гоголевским и Никитском бульварами», - отметил Бархота.



По его словам, ансамбль, с учётом нахождения на пути из Кремля в Москва-Сити, будет готовить гостей и туристов к смене исторический архитектурной стилистики деловым модерном.

