Эксперт: Новая дорога вдоль МЦД-3 разгрузит Дмитровское и Коровинское шоссе

На севере Москвы вдоль МЦД-3 появится новая дорога, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через всё Западное Дегунино. Благодаря этому создается транспортная связь с районами Головинский и Ховрино, а на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее. За счёт новой дороги сократится перепробег до 3 км, а время в пути сократится на 14 минут.

Председатель комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Московской городской Думы Евгений Селиверстов отметил, что новость о создании новой дорожной артерии вдоль МЦД-3 на севере столицы - это отличный пример комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры.

Он подчеркнул, что подобные проекты - это не просто «еще одна дорога», а системные преобразования, которые запускают целую цепь позитивных изменений для всего города. По словам Селиверстова, создание этой магистрали позволит разгрузить Дмитровское и Коровинское шоссе, что значительно экономит время москвичей, а также этот проект работает на интеграцию транспортных систем, создавая единую, связанную сеть, где новые дороги не конкурируют, а дополняют друг друга.

«Однако строительство дороги - это лишь первый шаг. Для создания по-настоящему комфортной среды необходима синхронная реализация и пешеходной инфраструктуры, и велоинфраструктуры, и навигации, а также не стоит забывать о зеленых насаждениях для создания микроклимата. В более широком смысле этот проект - часть большой работы, формирующей будущее мегаполиса», - отметил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что всего в рамках проекта, который реализуют в районах Обручевский и Коньково, построят и реконструируют более трех километров дорог.

«В планах строительство Проектируемого проезда № 4989, который продлит улицу Академика Опарина до улицы Обручева, а также возведение двух подземных пешеходных переходов. Помимо этого, предполагается реконструкция улицы Академика Опарина протяженностью 1,1 километра. В результате появится дополнительная транспортная связь между улицей Островитянова и Южной рокадой», – отметил Владимир Ефимов.

