Эксперт: Новая дорога в СВАО Москвы повысит уровень мобильности населения

В Москве в 2026 году будет завершено строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королёва. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новый путепровод построят через железнодорожные пути МЦД-3, Валаамскую улицу и тем самым будет обеспечен прямой выезд с МСД на улицу Академика Королёва. После окончания работ время в пути для жителей районов Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский сократится в среднем на 20 минут. Одновременно снизится нагрузка на существующую дорожную сеть. В перспективе предполагается продление новой магистрали за счёт строительства участка от улицы Академика Королёва до Шереметьевской улицы, что сделает более удобным выезд на Московский скоростной диаметр из района Марьина Роща.

Автоэксперт Дмитрий Золотов отметил, что реализация этого проекта строительства улучшит транспортную доступность северо-восточных районов Москвы.

«Строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королёва — важный инфраструктурный проект, реализация которого существенно улучшит транспортную доступность северо-восточных районов столицы. Новый бессветофорный участок протяжённостью около 7 километров позволит сократить среднее время в пути жителям близлежащих районов примерно на треть, разгрузив существующие транспортные артерии и повысив комфорт передвижения автомобилистов и пешеходов», - указал автоэксперт.

По его словам, этот проект демонстрирует стремление столичных властей создавать удобные условия для горожан.

«Особое внимание привлекает тот факт, что проект осуществляется одновременно с несколькими крупными инициативами развития транспортной инфраструктуры региона, такими как строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург и развитие транспортно-пересадочного узла Петровско-Разумовской. Это подчёркивает важность комплексного подхода городских властей к развитию дорожной сети города и повышению качества жизни москвичей. Завершение работ запланировано на 2026 год, что даёт повод надеяться на существенное улучшение ситуации с транспортными потоками и повышение уровня мобильности населения ближайших территорий. Этот проект демонстрирует стремление столичных властей создавать удобные условия для горожан и способствовать дальнейшему развитию мегаполиса», - подчеркнул Золотов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что к 2029 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию более 283 километров новых дорог.

«Высокие темпы реализации объектов дорожно-мостового строительства сохраняются в Москве с 2011 года – ежегодно мы открываем в среднем 100 километров новых дорог. К 2029 году планируем ввести в эксплуатацию более 283 километров, реализовав ряд масштабных проектов дорожной инфраструктуры, составляющих основу транспортного каркаса города – это Московский скоростной диаметр, Южная рокада и магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», – отметил заместитель мэра.

По его словам, в настоящее время власти столицы сконцентрированы на реализации проектов по реконструкции существующей улично-дорожной инфраструктуры на территориях бывших промзон, возведению путепроводов и мостовых сооружений в районах, ограниченных действующими путями железных дорог и водными преградами.

