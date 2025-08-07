Эксперт: Несколько жилых кварталов в СВАО получат более удобные и разгруженные дороги
Проект строительства новой дорожной сети привлек внимание автоэкспертов. Таким образом они отреагировали на публикацию мэра Москвы Сергея Собянина в своем Telegram-канале.
Градоначальник сообщил о том, что в районах Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково ремонтные работы закончены почти на 70%. В этих местах появятся 6 километров новых дорог, 5 подземных пешеходных переходов, очистное сооружение, а также обновится или проложится 95,5 км инженерных коммуникаций. Глава столицы пообещал завершить работы до конца 2025 года.
Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов высоко оценил изменения на Московском скоростном диаметре (МСД). По его словам, сразу несколько жилых кварталов получат более удобные и разгруженные дороги, а сами маршруты станут безопаснее для автомобилистов и пешеходов. Его мнение разделил председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов, который отметил, что проект упростит передвижение с проспекта Мира на Алтуфьевское шоссе и облегчит жителям жилищных комплексов у станции метро «Ботанический сад» на улице Сельскохозяйственной дорогу до дома и на работу.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о дополнительных работах дорожных работах в регионах Москвы.
«Сейчас идет проектирование объекта, после чего подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам. Проектом предусмотрено строительство нескольких улиц местного значения и реконструкция съезда с Каширского шоссе при движении из области в сторону Проектируемого проезда № 963. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов, а также создаст дополнительный маршрут для автомобилистов на территории района Орехово-Борисово Южное», — отметил вице-мэр.
По его словам, эти работы планируется завершить к 2027 году.
