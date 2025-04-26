Эксперт назвал строительство Рублево-Архангельской линии метро драйвером развития

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин рассказал, что стартовала финальная проходка щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро. Тоннелепроходческий комплекс «София» построит левый перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха», преодолев порядка 350 метров до подземной демонтажной камеры.



Сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий заявил, что расширение столичного метро является грамотным развитием транспортной инфраструктуры столицы и области.

«Стартовала финальная щитовая проходка первого участка между «Звенигородской» станцией и «Шелепихой». Я лично почти каждый день наблюдаю активные строительные работы на станциях «Липовая Роща» и «Рублево-Архангельская». Последние годы московская «подземка» активно выходит за территорию Москвы, что является грамотным развитием транспортной инфраструктуры столицы и области. Это так же говорит о слаженной работе этих регионов. В реальной жизни для жителей как таковых границ нет – люди живут в области, а работают в столице. Посмотрите, как благоприятно сказалась реализация Московских Кольцевых Диаметров, которые уходят далеко в область и власти планируют увеличивать масштаб этих проектов. Все эти инфраструктурные проекты сложные и требуют качественной проработки проектов и реализации. Рублёво-Архангельской линии метро проходит в сложных геологических условиях – так при выполнении проходки между «Звенигородской» и «Шелепихой» работать приходиться в обводненных грунтах», - заявил Лупий.



По его словам, строительство Рублёво-Архангельской линии метро является драйвером развития регионов.



«Стоит заметить, что реализация таких проектов как Рублёво-Архангельская линия метро – это не просто дополнительная транспортная инфраструктура и удобство для жителей. Это достаточно мощный экономический драйвер развития регионов. Так при реализации проекта создают большое количество рабочих мест и требуются большое количество материалов, оборудования, техники, а после запуска в эксплуатацию, вся близлежащая территория начинает активно развиваться: жилые комплексы, бизнес-центры и многое другое», - сказал эксперт.



В свою очередь президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков добавил, что в ближайшие годы проблема плотного трафика в часы пик на пути в Красногорск и из него будет решена.



«Рублёво-Архангельской линии метро в перспективе решит очень важную транспортную проблему, соединив Красногорск со столицей самым быстрым и экологичным транспортом. Население Красногорска составляет почти 200 тысяч и, как это часто случается с ближайшим Подмосковьем, в городе сильна интеграция с Москвой, поэтому трафик в часы пик достаточно плотный. Понимая масштаб, скорость и качество строительства метрополитена, можно сказать, что эта проблема в ближайшие годы будет решена. А жители Хорошёво-Мнёвники, Строгино получат еще одну ветку метрополитена, что повысит их мобильность», - сказал Кулаков.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о перегонном тоннеле под Москвой-рекой.



«Общая протяженность проходки составит около 2,3 километра, из которых примерно 200 метров правого перегонного тоннеля пройдет под Москвой-рекой. Его проложит шестиметровый щит «Виктория». Параллельно проходку левого тоннеля продолжает ТПМК «Натали»: оба щита идут со стороны котлована станции «Рублево-Архангельское» в направлении «Липовой рощи». Работы ведутся в сложных гидрогеологических условиях, на большой глубине — в диапазоне от 14 до 24 метров», — отметил Ефимов.