Эксперт назвал преимущества проектов КРТ для транспортной доступности Москвы

Свыше 26 км дорог реконструируют и построят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, новая улично-дорожная сеть появится в бывших промзонах «Боткинский проезд», «Силикатные улицы», «Теплый Стан», «Алтуфьевское шоссе», «Автомоторная», «Черемушки», «Котляково» и «Соколиная гора», а также в Тимиряевском районе на неэффективно используемой территории.

Например, на территории бывшей промзоны «Автомоторная» реорганизуют и построят около 12 км дорог. В частности, будет построен мост через реку Лихоборку, также рабочие реконструируют три участка набережной и обновят участок 4-го Лихачевского переулка.

Новые дороги построят по проектам планировки территорий, утвержденным в 2024 году. Это позволит обеспечить удобный подъезд к объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

По мнению урбаниста, замдиректора по развитию архитектурного бюро Андрея Сологубовского, реорганизация бывших промзон – одно из приоритетных направлений в развитии Москвы. Важен именно комплексный подход, предусматривающий не только возведение жилых домов, но и строительство полноценной инфраструктуры, в частности, улично-дорожной сети. Так, на территории бывшей промзоны «Боткинский проезд» полностью изменят дорожную структуру для более удобного и рационального передвижения по территории. Сологубовский подчеркнул, что цель проектов КРТ — улучшить транспортную доступность города и повысить уровень жизни москвичей.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о реорганизации по программе комплексного развития территорий участка в районе Аэропорт.

«Для реорганизации участка площадью 0,6 гектара на улице Степана Супруна назначен оператор КРТ. В течение пяти лет здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 25,5 миллиона рублей», — отметил вице-мэр.

