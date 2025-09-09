Эксперт назвал плюсы совместного проекта Москвы и ФНС по авансированию подрядчиков

Власти Москвы вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) начали эксперимент по авансированию работы подрядчиков города без гарантий от банка в случае, если они успешно завершат скоринг от налоговой. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Если организация проходит скоринг ФНС и получает более 15 баллов, а также подписывает с нами соглашение о предоставлении доступа к своему кабинету налогоплательщика для ежемесячных проверок, то она может получить у нас аванс без банковской гарантии. Кстати, подобное решение позволяет и городу сэкономить миллиарды рублей, ведь банковские гарантии мы вынуждены подрядчикам в рамках смет возмещать», – заявил он в интервью РИА Новости.

Руководитель департамента по работе с государственными компаниями и крупным бизнесом, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Кирилл Гринберг в свою очередь отметил, что этот проект сделает все процессы более прозрачными и быстрыми.

«Данный пилотный проект повысит прозрачность процессов, прогнозируемость сроков монтажа внедрения и сдачи объектов. Сейчас затраты требуют временного лага, при внедрении совместного с ФНС проекта, этот временной лаг сократиться, либо вовсе исчезнет», - считает Гринберг.

По его словам, скорингом часто пользуются большие компании, так как он позволяет посмотреть историю партнера.

«Скоринг которым пользуются большинство компаний всегда показывает благонадежность партнёра и его историю. Партнёр так же будет заинтересован в хорошей и прозрачной истории своей компании, а Заказчик в свою очередь будет получать надежную строительную компанию, которая сможет реализовать объекты программ правительства Москвы в полном объёме», - подытожил эксперт.

