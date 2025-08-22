Эксперт назвал четыре преимущества расширения московского метрополитена
Основа устойчивого развития Москвы – современная и эффективная транспортная сеть.
Новые линии и станции метро, удобные пересадки стимулируют комплексное развитие районов, повышая их инвестиционную привлекательность. Вокруг новых транспортных узлов строятся жилые кварталы, бизнес-центры, общественные пространства, социальная инфраструктура и, как следствие, – новые рабочие места.
«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности» - заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Было принято решение по строительству метро в Ярославском районе города. Готовится проект планировки территории для продления старейшей, Сокольнической линии.
Активно развиваются Троицкий и Новомосковский административные округа, которые вошли в состав Москвы 13 лет назад. Территории требуют расширения транспортного каркаса, в связи с чем, рассматривается возможность продления Сокольнической, Солнцевской и Бирюлевской линий на юго-запад.
В Москве планируется возведение новой станции метрополитена на Арбатско-Покровской линии в районе Гольяново. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Уточняется, что в центре района построят станцию с одноименным названием «Гольяново». Это поможет 230 тысячам москвичей получить метрополитен в шаговой доступности от дома.
Пользу от открытия новой станции «Гольяново» уже оценил председатель Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев.
«Преимущества массового строительства новых станций метро в повышении доступности транспортного обслуживания. Введение в эксплуатацию позволит большинству жителей района, приблизительно 30 тысяч, пользоваться подземным транспортом в пешей доступности, повысив качество городской транспортной системы», — указал он.
По его словам, станция обеспечит перераспределение транспортных потоков, сэкономит жителям время в пути, а также позволит создать комфортное общественное пространство на сопредельной территории, что повысит уровень жизни местных жителей.
Ранее Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции метро «Липовая Роща».
«Станционный комплекс будущей станции “Липовая Роща” Рублево-Архангельской линии метро возводят на глубине 24 метров на внешней стороне МКАД. Сейчас там завершены земляные работы — строители произвели выемку почти 150 тысяч кубометров грунта и приступили к устройству основных монолитных конструкций», — подчеркнул он.
