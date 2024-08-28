Эксперт Кислицина: Акция «Миллион призов» вовлекает избирателей в голосование
Программа «Миллион призов» способствует вовлечению горожан в процесс голосования. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявила первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.
По её словам, также важен «уровень сплочения жителей всей страны», которые голосуют потому, «что им небезразлична судьба страны».
Также она отметила удобство электронного голосования.
«Это удобно, безопасно, быстро... благодаря дистанционному электронному голосованию реализовать свое избирательное право можно через смартфон или ноутбук», – заключила Кислицына.
Ранее директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова заявила, что программа «Миллион призов» не только вовлекает горожан в добрые дела, но и оказывает финансовую поддержку благотворительным фондам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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