Эксперт Гайовишина заявила об эффективности программы «Миллион призов»

По её словам, многократное проведение программы подтверждает её эффективность. При этом популярность «Миллиона призов» с каждым годом только увеличивается.

«Людей привлекает возможность не только выигрывать призы, но и делать вклад в общественную жизнь... Кроме того, механизм программы хорошо продуман и хорошо организован», – подчеркнула Гайовишина.

Она добавила, что программа может привлечь к голосованию больше людей, особенно не очень активных.

Ранее на сайте программы «Миллион призов» жители столицы пожертвовали более 10 миллионов рублей Российскому Красному Кресту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

