Эксперт Гайовишина заявила об эффективности программы «Миллион призов»

Программа «Миллион призов» в 2024 году пройдёт в столице уже в 10 раз. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» об этом напомнила руководитель направления по развитию благотворительного фонда «Помощь бездомным беспородным животным» Ирина Гайовишина.

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

По её словам, многократное проведение программы подтверждает её эффективность. При этом популярность «Миллиона призов» с каждым годом только увеличивается.

«Людей привлекает возможность не только выигрывать призы, но и делать вклад в общественную жизнь... Кроме того, механизм программы хорошо продуман и хорошо организован», – подчеркнула Гайовишина.

Она добавила, что программа может привлечь к голосованию больше людей, особенно не очень активных.

Ранее на сайте программы «Миллион призов» жители столицы пожертвовали более 10 миллионов рублей Российскому Красному Кресту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ЭкспертыГолосованиеМосква

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