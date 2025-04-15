Эксперт: Инновационная технология гидропосева эффективна и экологична

Завершающий этап благоустройства малого кольца велотрассы ведется в столичном районе Крылатское (ЗАО). Об этом сообщил Telegram-канал спортивного кластера «Крыласткое».



С помощью технологии гидропосева вдоль трассы восстанавливается растительный покров. Смесь семян, мульчи и полезных добавок наносят в жидком виде на грунт при помощи спецоборудования. Это помогает растениям лучше приживаться. Чтобы покров был более равномерным, в состав добавляют краску.



Состав семян разрабатывался экологами, при его подготовке учитывалась местная экосистема. В частности, сюда входят тимофеевка, зубровка душистая и мятлик луговой.



Реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям Высшей школы экономики, экологов и неравнодушных горожан. Такой опыт благоустройства уникален благодаря социально-ориентированному и бережному подходу.



Помимо озеленения территории, на малом кольце велотрассы появятся велопарковки.



По словам эксперта Института экологии НИУ ВШЭ Ирины Тельновой, гидропосев помогает восстанавливать ландшафты, близкие к естественным. При нанесении плодородного слоя возможна конкуренция высеваемых трав с дикими растениями, однако это скорее преимущество, нежели недостаток. Кроме того, гидропосев дает более эффективный и быстрый рост растений, предотвращает эрозию почвы, а высаженные таким способом растения более устойчивы к заболеваниям и к экстремальной погоде. Научными исследованиями также доказано, что гидропосев более эффективен, чем традиционный способ посева, особенно на имеющих существенный уклон поверхностях.



Гидропосев следует выполнять профессионально и крайне аккуратно — эффективность может уменьшиться в условиях недостаточной влаги или высоких температур, а после высадки нужно обеспечивать растениям соответствующий уход и следить за этапами их роста, добавила Тельнова.



В свою очередь сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов назвал гидропосев новой технологией, призванной повысить выживаемость и разнотравие и позволяющей травам самовоспроизводиться. Он добавил, что технология идеально подходит для обширных территорий, однако важно уделять внимание ингредиентам и контролировать их всхожесть. Фролов выразил уверенность, что технология гидропосева со временем заменит затратные для города рулонные газоны.

