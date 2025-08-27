Эксперт: Депозитарно-выставочный центр станет новой культурной точкой притяжения
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о том, как будет выглядеть новый Депозитарно-выставочный центр в Коммунарке.
По его словам, задача нового объекта — создать благоприятные условия для предметов Музейного фонда, при этом хотя бы частично вовлекая их в активную культурную жизнь. Собянин добавил, что новый центр станет еще одной архитектурной доминантой ТиНАО.
Площадь Депозитарно-выставочного центра достигнет 72 тысяч «квадратов», его разделят на три главных зоны: экспозиционно-выставочное пространство, рассчитанное на 4000 посетителей, площадью около 19 тысяч квадратных метров, зона открытого хранения площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, а также специальные помещения для Третьяковской галереи площадью более 10 тысяч квадратных метров.
Также проектов предусмотрены высокотехнологичный реставрационный центр с рабочими мастерскими, административные помещения и уютные общественные пространства, просторный подземный паркинг для сотрудников и посетителей.
При строительстве используются несколько передовых архитектурных решений, разработанных с учетом окружающей среды.
На фасадах здания будут установлены большие медиаэкраны, на которых можно будет демонстрировать шедевры отечественной культуры, трансляции культурных событий и анонсы мероприятий.
Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию, что даст возможность создать новое общественное пространство и улучшить экологию района. Здесь будет приятно гулять в любое время суток, а газоны-холмы внесут в облик комплекса природные акценты.
Новый Депозитарно-выставочный центр станет новой точкой притяжения для москвичей и гостей столицы. «Получилось создать современное, технически сложное, но при этом сбалансированное и стильное решение», — резюмировал Собянин.
По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, новый центр станет крупным музейным кластером и новым очагом культуры Москвы. Гости комплекса смогут полностью погрузиться в экспозицию, а обширные площади позволят демонстрировать крупные выставки, где картины сочетаются с трансляцией фильмов и инсталляциями.
«Качественное благоустройство прилегающей территории комплекса создаст обширные зоны для прогулок и пространство для культурных дискуссий. Новый комплекс станет знаковой вехой в развитии культуры в столицы, дополнив близлежащий музей "Переделкино", формируя целую плеяду центров музейного притяжения», — подчеркнул он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве национального центра «Россия»:
«Масштабные инвестиционные проекты позволяют не только развивать инфраструктуру в разных районах Москвы, но и создавать знаковые для столицы объекты. Так, в рамках МаИП город выделит в Пресненском районе участок площадью 7,3 га для строительства национального центра “Россия”. Он станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Общая площадь объекта составит около 205 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.
