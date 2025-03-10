Эклектика, модерн и неорусский стиль: пять доходных домов признали памятниками архитектуры

Доходный дом Вейхельт был возведен в 1900 году. Здание оформлено в стиле эклектики: первый этаж и углы эркеров украшены крупным рустом, а окна на втором этаже декорированы пилястрами и треугольными сандриками.

Доходный дом Вильнера находится на улице Старая Басманная с 1903 года. Здание из пяти этажей – яркий пример доходного дома начала XX века в стиле модерн. Так, на замковых линиях первого этажа можно увидеть женские маски – лорели, а также маскароны с изображениями бога Гермеса.

Примером неорусского стиля является жилой дом начала XX века на улице Спартаковская. Свой современный облик он обрел в 1910 году. Окна его второго этажа декорированы резными наборными наличниками с чередующимися прямоугольными и треугольными сандриками, а между окнами можно увидеть фигурные филенки с геометрическими и растительными мотивами.

