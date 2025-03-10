Эклектика, модерн и неорусский стиль: пять доходных домов признали памятниками архитектуры
Пять доходных домов в Москве признаны памятником архитектуры регионального значения – они внесены в реестр объектов культурного наследия, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Так, новый статус получил доходный дом О.О. Вильнера на улице Старая Басманная, Е.Н. Вейхельт на Большом Харитоньевском переулке, жилой дом начала XX века на улице Спартаковской, арбатский частный дом в Столовом переулке и жилой дом архитектора П.А. Ушакова в Денежном переулке.
Доходный дом Вейхельт был возведен в 1900 году. Здание оформлено в стиле эклектики: первый этаж и углы эркеров украшены крупным рустом, а окна на втором этаже декорированы пилястрами и треугольными сандриками.
Доходный дом Вильнера находится на улице Старая Басманная с 1903 года. Здание из пяти этажей – яркий пример доходного дома начала XX века в стиле модерн. Так, на замковых линиях первого этажа можно увидеть женские маски – лорели, а также маскароны с изображениями бога Гермеса.
Примером неорусского стиля является жилой дом начала XX века на улице Спартаковская. Свой современный облик он обрел в 1910 году. Окна его второго этажа декорированы резными наборными наличниками с чередующимися прямоугольными и треугольными сандриками, а между окнами можно увидеть фигурные филенки с геометрическими и растительными мотивами.
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