Пять главных домов городских усадеб признали памятниками архитектуры в Москве

Пять главных домов усадеб в Москве внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. До этого здания носили промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия, сообщает портал mos.ru.

Так, в реестр внесли главный дом усадьбы Плохово — Осташевских — Л.С. Полякова на Тверском бульваре. Он является одним из старейших на улице, предположительно, основой строения стали палаты конца XVII века. Более 10 лет назад дом признали аварийным и расселили. В 2022 году Мосгорнаследие направило в суд иск об изъятии здания у собственника, не исполнявшего предписания провести работы по сохранению дома, но затем владелец приступил к реставрации, которая уже близится к завершению. Стены здания очистили от старой краски и штукатурки, укрепили кирпичную кладку, привели фасады в порядок, отреставрировали декор и воссоздали утраченные элементы.

Главный дом городской усадьбы Кулаковых на Верхней Радищевской улице, также внесенный в реестр, датируется XIX веком. Двухэтажное каменное строение с антресолями и подвалом в разное время использовалось как жилое здание, частная женская гимназия, под административные нужды. В доме сохранилось декоративное оформление, в частности, угловые печи с вогнутыми зеркалами и гладким белым кафелем, изразцовые печи с рисунком, лепные и тянутые карнизы и розетки.

Объектом культурного наследия регионального значения признали и дом купеческой усадьбы В.Д. Носова на Малой Семеновской улице.В 1873 году купец Василий Носов купил земельный участок, на котором построил деревянный жилой дом для семьи, а позже после женитьбы сына заказал построить для себя рядом двухэтажный особняк по проекту архитектора Льва Кекушева. Интерьеры здания создавали известные специалисты Иван Жолтовский и Мстислав Добужинский. Так, свод, арка, ниши и двери дома расписаны в стиле раннего ренессанса. Роспись сводов имитирует мозаику и выполнена золотом на кобальтовом фоне.

В реестр также внесен дом усадьбы купца В.С. Бородина — Полшковых с каменными палатами, находящийся на Садовнической улице. Самая старинная часть здания была построена в 1770-х годах. В 1917 году дом передали меховой фабрике «Пролетарский труд». На главном фасаде сохранились композиция и декор в постклассицистической стилистике 1850-1860-х годов, в интерьерах - в том числе тянутые карнизы и фрагменты росписей XIX века.

Главный дом усадьбы XVIII–XIX веков на Новой Басманной улице относится к характерному типу жилого дома с мансардой. В 1820-е годы здесь построили двухэтажный дом на белокаменном цоколе с первым этажом из камня и вторым из дерева. Здание украшают профилированный карниз и мезонин в три окна. В интерьерах можно увидеть печи XIX века.

