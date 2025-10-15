Ефимов: Жители 56 старых домов в ВАО получили новые квартиры по программе реновации

Более 2200 участников программы реновации ветхого жилья оформили документы на новые квартиры в ВАО в третьем квартале 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В третьем квартале 2025 года квартиры с улучшенной отделкой в современных жилых комплексах по программе реновации на востоке столицы получили более 2,2 тысячи жителей 56 старых домов. Всем участникам программы город предложил равнозначное жилье в тех же районах, где расположены расселяемые здания. В большинстве случаев новостройки возводятся поблизости от освобождаемых домов. Это значительно упрощает адаптацию новоселов после переезда и позволяет сохранить сложившиеся социальные связи. Всего в Восточном административном округе новые квартиры получат более 209,6 тысячи жителей 1062 зданий», –отметил вице-мэр.

Квартиры в новостройках, возведенных в рамках программы, отличаются удобной планировкой и сдаются с необходимым оборудованием и готовым ремонтом. Как правило, они больше прежнего жилья благодаря широким коридорам и просторным кухням. Часть жилых помещений приспособлена для маломобильных москвичей, а принципы безбарьерной среды реализованы не только в самих домах, но и на придомовых территориях. На нежилых первых этажах находятся торговые точки и предприятия сферы услуг.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, на востоке столицы проживают порядка 20% участников программы. Больше всего москвичей (порядка 620) заключили договоры на новые квартиры в районе Новогиреево, более 520 человек — в районе Перово, свыше 340 жителей — в районах Ивановское и Косино-Ухтомское. «Участники программы могут заранее подготовиться к переезду, изучив инструкцию на сайте mos.ru. Это существенно сэкономит время и силы при переселении и сделает процесс более комфортным», — пояснила Соловьева.

В свою очередь в Департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду можно при помощи суперсервиса «Переезд по программе реновации».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о заселении еще 14 новых домов по программе реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

