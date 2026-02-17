Ефимов: Жители 209 домов оформили документы по программе реновации в 2025 году

Жители 209 домов, расселенных по программе реновации, заключили договоры на новое жилье в 2025 году. Больше всего таких домов было в четвертом квартале. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год оформление документов на квартиры по программе реновации завершили все жители 209 старых домов в 59 районах столицы. Всего в них проживало свыше 35,7 тысячи москвичей. В первом и втором кварталах 2025 года число расселяемых зданий, в которых 100 процентов участников программы заключили договоры на новые квартиры, было почти одинаковым – 50 и 55 домов соответственно. В период с июля по сентябрь количество таких зданий выросло на 41, а с октября по декабрь – еще на 63. Все жители этих домов получили квартиры в современных новостройках», – отметил вице-мэр.

Новые дома по программе реновации строятся по принципу безбарьерной среды. На нежилых первых этажах открываются магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и другие предприятия и организации. Также рабочие благоустраивают придомовые территории.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, 100% жителей 67 домов заключили договоры на новое жилье в ВАО, 27 домов — в ЮВАО, 21 дома — в САО. Полностью освобождены уже свыше 95% таких домов.

Скорость расселения сносимых домов — один из основных факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации. Чем быстрее москвичи заключают договоры, тем быстрее столица может подготовить участки для строительства новых ЖК.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что программа реновации выполнена более чем на 25%. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

