Ефимов: Жилые кварталы построят в Москве в рамках принятых в апреле решений о КРТ

В Москве утвердили проекты редевеломпента четырех площадок по программе комплексного развития территорий общей площадью 13,7 гектара. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В апреле в столице утвердили проекты реорганизации четырех площадок по программе комплексного развития территорий. Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ в течение пяти – восьми лет построят на месте депрессивных участков жилые дома с необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также деловые пространства», – рассказал заместитель мэра.



Ефимов подчеркнул, что вложения в проекты оцениваются в 133 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 15,7 миллиарда рублей.



По его словам, благодаря реализации этих проектов будет создано почти 4,5 тысячи рабочих мест.



Участки расположены на Симоновском Валу, вблизи Боровского шоссе, на улице Неверовского и на Очаковском шоссе.



Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, рядом с новыми жилыми кварталами разместят объекты торговли, общепита и сервисные службы, проложат новые дороги и пешие маршруты.



В настоящее время в столице реализуются 302 проекта комплексного развития территорий.

