Ефимов: Жилые кварталы по реновации построят в СВАО Москвы по программе КРТ
Новые жилые кварталы по реновации построят в Лосиноостровском и Ярославском районах столицы на участках земли, которые реорганизуют в рамках программы по комплексному развитию территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Северо-Восточном административном округе по программе комплексного развития территорий будет реорганизовано еще шесть участков общей площадью 9,31 гектара. Все они входят в один проект КРТ», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, застройщик возведет на них многоквартирные дома для реализации программы реновации, а также необходимую инфраструктуру, в том числе социальные объекты.
Ефимов отметил, что первые этажи зданий будут отведены для предприятий малого предпринимательства, что позволит создать 260 рабочих мест.
Участки земли расположены на Стартовой и Холмогорской улицах, а также в Хибинском проезде.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на участке, который находится рядом с Ярославским шоссе построят новую детскую поликлинику с отделением стоматологии.
В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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