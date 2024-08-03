Ефимов: Жилой квартал с инфраструктурой появится в Академическом районе Москвы
Жилой квартал с инфраструктурой появится в Академическом районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий. О деталях проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участке площадью 2,01 гектара на юго-западе столицы планируется построить современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 20 миллиардов рублей» - рассказал он.
По его словам, проект принесет жителям 800 новых рабочих мест, а бюджет города будет получать более 370 миллионов ежегодно.
Так, на территории появятся жилые дома площадью 36 тысяч «квадратов», на 24 тысячах квадратных метров разместятся деловые объекты, магазины и кафе. Также планируется построить гостиницу и спортивные площадки, добавил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
В целом программа КРТ нацелена на создание городских кварталов, в которых предусмотрено все необходимое для жизни граждан, включая дороги и жилье. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 таких проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru