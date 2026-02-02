Ефимов: Жилой квартал по проекту КРТ построят в Нижегородском районе
По программе комплексного развития территорий (КРТ) построят современный жилой квартал в Нижегородском районе Москвы, проект размещен на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках программы КРТ планируется реорганизовать участок площадью 22,31 гектара на улице Талалихина. Проектом предусмотрено строительство 540 тысяч квадратных метров недвижимости — в результате в районе появится привлекательный жилой квартал. Рядом с домами возведут и объекты востребованной инфраструктуры. В результате в Нижегородском районе появится более 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются ориентировочно в 184,26 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить более 1,6 миллиарда рублей», — отметил вице-мэр.
Квартал построят на месте бывшего Микояновского мясокомбината, на территории между Волгоградским проспектом и улицами Скотопрогонной, Малой Калитниковской и Талалихина. Кроме того, в пешей доступности расположена станция «Волгоградский проспект».
Общая площадь порядка 4300 квартир достигнет 294 тысяч квадратных метров. На нежилых первых этажах откроются предприятия малого и среднего бизнеса. Кроме того, рабочие озеленят и благоустроят прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ. Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4,5 тысячи га.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru