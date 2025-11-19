Ефимов: Жилой дом 1920-х годов постройки отремонтируют на улице Сущевский Вал
Капремонт исторического здания раннесоветской постройки выполнят на улице Сущевский Вал (район Марьина Роща), согласован проект работ. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Комплекс жилых домов на Сущевском Валу, построенный в 1926 году по проекту архитектора Бориса Блохина, – один из первых жилых городков для рабочих, построенных в Москве. Эти здания являются знаковым образцом раннесоветского домостроения с использованием типовой жилой секции. Сейчас согласован проект ремонта пятиэтажного кирпичного корпуса №4. Специалисты приведут в порядок подъезды и фасады исторического здания, обработают поверхности защитными составами, отремонтируют крышу и технический этаж», – отметил вице-мэр.
Рабочие расчистят от загрязнений и окрасочных слоев карнизы, фасады и декоративные пояски, обработают их биоцидными препаратами, оштукатурят и вновь окрасят. Кроме того, будет заменена облицовка из керамической плитки.
Кроме того, будут отремонтированы дверные и оконные откосы, расчищены боковые и нижние поверхности балконных плит, которые впоследствии покрасят и оштукатурят, также на них установят декоративные экраны.
Также будут выполнены ремонт крышных надстроек и замена кровли.
По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, важную роль при ремонте старых зданий играет безопасность. Так, в доме на Сущевском Валу поменяют плиты перекрытия над техническим этажом, обработают антисептиками деревянные элементы, а также очистят и покроют огнезащитной краской металлические балки. Снаружи будет установлена новая пожарная лестница. Нагрузка на существующие конструкции увеличена не будет.
В подъездах зданиях поменяют систему мусороудаления, восстановят откосы, заменят дверные и оконные блоки.
В свою очередь заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко указал на важность сохранения истории столичной архитектуры. Это потребует от специалистов профессионализма и ответственности, подчеркнул он. «Перед началом работ разрабатывается проект, учитывающий все индивидуальные характеристики здания и степень износа. Также в работе будут использованы отечественные материалы и современные технологии», – добавил Рябоненко.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о завершении реставрации Сытного двора.
