Ефимов: Жилье по реновации и соцобъекты построят на востоке Москвы в рамках КРТ

День города в Москве в этом году пройдет 13 и 14 сентября

В Москве впервые прошёл патриотический форум «Поколение героев»

Более 250 тонн гуманитарных грузов отправили участники московских ярмарок бойцам с начала СВО

Пять спортивных объектов с бассейнами будут открыты в Москве к концу года

Ещё один дом в рамках реновации жилья построят на юге Москвы

Лето вернётся на несколько дней в столичный регион