Ефимов: Жилье по реновации и соцобъекты построят на востоке Москвы в рамках КРТ
Правительство Москвы утвердило реорганизацию пяти земельных участков в районе Соколиная Гора на востоке города в рамках программы комплексного развития территорий. Общая площадь застройки составит 2,69 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Назначенный городом оператор построит там жилье для реализации программы реновации, а также объекты общественно-деловой и социальной инфраструктуры. В частности, планируется возведение многофункционального общественного и медицинского центров. Их общая площадь составит почти 18 тысяч квадратных метров. По итогам реализации проекта будет создано около 290 рабочих мест», – рассказал заммэра.
Два участка расположены на 8-й улице Соколиной Горы, рядом со станцией «Соколиная Гора» Московского центрального кольца, ещё три - вдоль Щербаковской улицы в окрестностях станции метро «Семёновская».
Как добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, реализация проектов повысит качество жизни в районе.
Общий объем ввода жилья составит 41,6 тыс. кв. м, из которых около половины займут квартиры. Новое жилье смогут получить около 700 горожан. Квартиры будут отличаться улучшенной отделкой, на прилегающих территориях обустроят зоны отдыха и спортивные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории в районе Соколиная Гора.
По программе КРТ в российской столице создаются многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. В данный момент на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта общей площадью около 4,2 тысяч га.
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