Ефимов: Жилье и соцобъекты построят в центре Москвы по 16 проектам КРТ

Более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе современного и комфортабельного жилья, возведут в рамках 16 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Центральном административном округе Москвы (ЦАО). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«16 проектов КРТ предусматривают реорганизацию в ЦАО 40,6 гектара неэффективно используемых участков, включая площадки, расположенные в бывших промзонах Грузинский Вал и Курская. Всего здесь предстоит построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости», - уточнил заместитель мэра.

По его словам, основная часть новостроек придется на инфраструктуру общей площадью свыше 755 тысяч квадратных метров, среди которой объекты образования, подстанция скорой помощи, спорткомплекс, гостиницы, торговый и многофункциональный центры, а также здание для отдела полиции.

Ефимов подчеркнул, что в рамках проектов КРТ в столице появятся более 5,5 тысяч новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что 7 из 16 проектов находятся уже в стадии реализации, а остальные планируется утвердить в ближайшее время. Глава департамента из всех проектов выделил строительство новой общеобразовательной школы на тысячу мест во 2-м Вражском переулке.

В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

