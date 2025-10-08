Ефимов: Жилье и социальные объекты построят по проекту КРТ в НАО Москвы

Четыре участка земли реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Новомосковском административном округе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Коммунарка Новомосковского административного округа по проекту КРТ реорганизуют четыре участка площадью 83,5 гектара. На них появится около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь планируется возведение жилых домов, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры», – уточнил заместитель мэра.

Ефимов подчеркнул, что вложения в развитие территории составят 342,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 3,3 миллиарда рублей. Он также добавил, что благодаря реализации проекта будет создано около пяти тысяч рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что благодаря проекту комплексного развития территории москвичи получат не только современное жилье, но и качественную городскую среду.

«Дополнят инфраструктуру два образовательных комплекса со школами и детскими садами на 1,7 тысячи мест каждый. Также планируется разместить поликлинику на 750 посещений в смену и многофункциональный комплекс с офисами и торговыми помещениями. В его составе появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», – рассказал Овчинский.

В Москве в настоящее время на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

