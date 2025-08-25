Ефимов: Жилье для реновации и другие объекты построят в рамках 12 новых проектов КРТ
Новое жилье по программе реновации, общественные и производственные объекты построят в Москве на 12 участках земли в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В июле правительство Москвы утвердило 12 проектов комплексного развития территорий. В рамках их реализации инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют депрессивные участки общей площадью более 65 гектаров. На них возведут свыше миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, более половины – 604,2 тысячи квадратных метров – придется на жилье для реализации программы реновации. Ефимов рассказал, что проектами также предусмотрено строительство общественно-деловой и производственной инфраструктуры.
«В результате в столице появится более четырех тысяч рабочих мест», - добавил заммэра.
Участки земли, где предусмотрен редевелопмент, находятся в семи административных округах столицы.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что больше всего жилья в рамках проекта КРТ будет построено на участке в районе Зябликово.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.
