Ефимов: Здание в Леонтьевском переулке выставляется на льготную аренду

Инвесторы смогут поучаствовать в торгах в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» и получить в аренду здание в Леонтьевском переулке, где возможно открыть гостиницу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выставил на торги по программе “1 рубль за квадратный метр в год” историческое здание в Тверском районе. “Дом причта церкви Николы в Гнездниках” площадью свыше одной тысячи квадратных метров имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Победитель аукциона сможет открыть в нем гостиницу», — отметил вице-мэр.

По его словам, победителю торгов будет необходимо провести ремонт особняка, выполнить требования по номерному фонду и пройти классификацию отеля. В таком случае ему предоставят льготную ставку аренды.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что здание является памятником архитектуры и находится в оживленном районе, а его общая площадь вместе с подвальными коммуникациями составляет 550 кв м. Она указала, что в некоторых номерах есть мезонин, который подойдет для обустройства номеров повышенной комфортности.

По условиям программы с инвестором подпишут специальный договор аренды на 20 лет. а город согласует объем работ с предпринимателем. У него будет пять лет, чтобы закончить реконструкцию, а также выполнить необходимые требования: номерной фонд гостиницы должен составлять не менее 75% от площади здания, а отель должен получить категорию минимум в «три звезды».

Первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, председатель городского Комитета по туризму Евгений Козлов уточнил, что туристы и гости столицы активно бронировали номера в столице в 2024 году. По его словам, загрузка составляла 78%, а во время городских праздников даже превышала 90%. Он уточнил, что в городе было открыто 11 новых гостиниц на 1,2 тысячи номеров в 2024 году, а к 2030 году это число планируют увеличить еще на 25,7 тысяч.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что льготная ставка по аренде «1 рубль за квадратный метр в год» пользуется спросом у московских бизнесменов, а на каждый лот на торгах в среднем претендуют три участника.

Заявки на участие в аукционе по аренде здания, по адресу Леонтьевский переулок, дом №23, принимаются до 18 августа. Сами торги пройдут 21 августа. Дополнительную информацию об актуальных предложениях от Москвы можно найти на Инвестиционном портале столицы. Чтобы быть допущенным до торгом, необходима регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения – главного здания Павловской больницы. Согласно поручению Сергея Собянина, ежегодно в городе необходимо проводить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.

