Ефимов: Завершена проходка пятого вертикального ствола станции «Достоевская»
На строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии метро закончили проходку пятого шахтного ствола вентиляционной системы длиной 44 метра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Стволопроходческий комплекс “Екатерина” завершил проходку пятого вертикального ствола для системы вентиляции будущей станции “Достоевская” Кольцевой линии метро. Разработка грунта велась фрез-барабаном с режущим инструментом и проходческим цилиндром продавливания одновременно с устройством обделки вертикального ствола. Использование механизма упростило задачу специалистам, снизило объем ручного труда, ускорило темпы строительства, повысило точность и безопасность выполнения работ», - рассказал он.
Также Ефимов отметил, что суммарно в ходе проходки было установлено 44 постоянных и три временных железобетонных кольца. Их высота равна одному метру, а диаметр — 6,4 метрам.
Проходка пятого вертикального ствола на «Достоевской» была закончена в декабре прошлого года. Затем специалисты приступили к демонтажу агрегата с целью профилактического ремонта и установки на хранение. Также началось сооружение вентиляционной камеры и тоннеля. Ранее построенные четыре ствола уже помогают оптимизировать производственные процессы и другие вспомогательные работы.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, стволопроходческий комплекс “Екатерина” является самым популярным на таких работах в столице. Ранее он уже проложил семь вентиляционных шахт на Люблинско-Дмитровской линии, а также 12 стволов для камер вентиляции и водоотливных установок на Большой кольцевой линии метро.
Как рассказали в Мосгосстройнадзоре, горнопроходческие работы находятся на особом контроле, так как они проходят вблизи действующего метрополитена и под городской застройкой. Сейчас инспекторы комитета проводят уже третью выездную проверку на объекте.
Станция метро «Достоевская» станет 13-й станцией на Кольцевой линии метро и будет находиться между «Новослободской» и «Проспектом Мира».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале проходки правого тоннеля до станции метро «Гольяново».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, кому выгодна «удаленка» вместо больничного
- Депутат Бессараб осудила идею коллег об «удаленке» вместо больничного
- Умер актер из фильма «Брат» Артур Арутюнян
- Суд ЕС подтвердил право конфисковывать ввезенные из России машины
- Комику Сабурову запретили на 50 лет въезд в Россию
- В Москве совершено покушение на генерала Алексеева
- «Это не Чебурашка»: Кинокритики поспорили из-за инклюзивного кино
- В Казахстане школьник с топором ранил двух сверстников
- «Запретный плод»: Кому противопоказана квашеная капуста
- Никаких шорт! Стилист поддержал введение дресс-кода для посетителей театров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru