Ефимов: Завершен подготовительный этап возведения моста на западе столицы

В Москве завершили подготовительный этап строительства пешеходного моста, который соединит Филевский Парк и Мневниковскую пойму. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Пешеходный мост расположится в восточной части Мневниковской поймы и соединит эту территорию с районом Филевский Парк. Сейчас здесь начались буронабивные работы для монтажа искусственных полуостровов. Позже на них установят краны, при помощи которых будет проводиться укрупнительная сборка пролетных строений», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, полностью завершить строительство планируется в 2027 году. Новый мост протяженностью около 200 метров и шириной почти 12 метров выполнят в серой цветовой гамме с красными конструктивными акцентами.

Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что это уже второе подобное сооружение на территории Мневниковской поймы.

«В западной части сейчас возводят пешеходный мост в сторону района Крылатское», - напомнил Десятков.

Генеральный директор АО «Дороги и Мосты» (Нацпроектстрой) Михаил Григорьев подчеркнул, что новый пешеходный мост станет частью нового прогулочного маршрута.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что новый пешеходный маршрут появится на территории Мневниковской поймы.

