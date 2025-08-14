Ефимов: Завершается благоустройство территории у станции метро «Вавиловская»

Благоустройство территории у станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершено на 70%, площадь проводимых работ, более 57 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас рядом с “Вавиловской” реконструировано свыше 960 метров Ленинского проспекта в сторону центра и почти 450 метров его бокового проезда на участке от улицы Крупской до улицы Панферова. Общая площадь нового дорожного покрытия превышает 47,3 тысячи квадратных метров», – сообщил он.

С учетом графика, благоустройство намерены завершить после открытия станции. На данный момент уже устроена дождевая канализация протяженностью, подготовлено основание под укладку газонов, также переустроена тропиночная сеть.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций метро в столице выступает «Мосинжпроект». С 2011 года при участии холдинга возведено и реконструировано 80 станций. Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, на территории рядом с будущей станцией метро появятся почти 250 скамеек и 30 велопарковок. Также уже установили три современных павильона для организации удобной пересадки на наземный транспорт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл первое электродепо ТиНАО «Столбово». Именно оно будет обслуживать Троицкую линию метро.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в столице продолжается масштабное развитие метрополитена. «По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича», — заявил он.

