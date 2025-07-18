Ефимов: За госуслугами в строительстве обратились более 30 тыс раз с начала года
Почти 32 тысячи обращений поступило с начала 2025 года через портал mos.ru по вопросам строительства и архитектуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что онлайн-услуги экономят время и позволяют получить документы в упрощенном формате.
«С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры почти 32 тысячи раз. Город уже обработал свыше 80 процентов заявок физических и юридических лиц. Самыми популярными государственными услугами стали “Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений” и “Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)”», – сообщил вице-мэр.
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская дополнила эту информацию подробной статистикой.
«С начала 2025 года на получение государственной услуги “Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений” поступило более 17 тысяч заявок, а на “Подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)” – свыше девяти тысяч. За этот период город выдал более пяти тысяч ГПЗУ и около семи тысяч положительных решений на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций», – отметила она.
Город активно развивает комфортную среду для бизнеса, поэтому направление запроса занимает всего несколько минут, а статус заявки можно отследить онлайн. Чтобы направить обращение, надо посетить раздел «Строительство, реконструкция и ремонт» в каталоге услуг для бизнеса на портале mos.ru и выбрать нужную функцию. Для юридических лиц и предпринимателей необходимо создать кабинет своей организации на сайте.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин сообщил, что цифровизация процессов помогла избавиться москвичам от 1,5 миллиарда лишних бумажных документов.
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