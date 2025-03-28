Ефимов: За год на аренде помещений столичные организации сэкономят 7,4 млрд рублей

Поддержку со стороны столичных властей, в частности, льготную аренду помещений, в первую очередь получают социально ориентированные предприятия, принимающие на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, а также работающие в сферах культуры, науки, медицины, образования и занимающиеся благотворительностью. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предприниматели и некоммерческие организации арендуют по льготным ставкам, в том числе по программе “1 рубль за квадратный метр в год”, больше половины всех предоставляемых городом площадей – свыше 475 тысяч квадратных метров. Благодаря такой поддержке в 2025 году они смогут сохранить в своем бюджете 7,4 миллиарда рублей. Эти средства могут быть направлены на зарплаты сотрудникам и развитие компаний. Такая мера поддержки создает потенциал для развития столичного бизнеса и социально ориентированных организаций», — отметил вице-мэр.

В 2025 году выгода работающих в социально значимых отраслях и получивших без торгов московскую недвижимость субъектов малого предпринимательства, а также компаний, где инвалидами являются по меньше мере 50% сотрудников, превысит 500 млн рублей. Свыше 150 арендаторов, которые занимают более 37 тысяч квадратных метров, пользуются льготной ставкой 5300 рублей за квадратный метр.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что частные медицинские и образовательные учреждения сэкономят свыше 3,2 млрд рублей на аренде в 2025 году. Для учебных заведений, предоставляющих услуги дополнительного, высшего или среднего профессионального образования, льготная ставка достигает 4000 рублей за квадратный метр, для стоматологических клиник и медицинских центров — также 4000 рублей, для детсадов и школ — 2100 рублей. Такими льготами пользуются свыше 240 организаций.

Для торгово-промышленных палат, товариществ собственников жилья, общероссийских творческих и профессиональных союзов, социально ориентированных и религиозных некоммерческих организаций, а также общественных объединений арендная плата может рассчитываться с учетом применения понижающего коэффициента либо по льготной ставке либо с учетом применения понижающего коэффициента. Сейчас такие организации занимают порядка 660 помещений суммарной площадью более 180 тысяч «квадратов» и экономят свыше 2,7 млрд рублей.

