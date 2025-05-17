Ефимов: За 5 лет 11 инвесторов взялись за восстановление исторических объектов Москвы

Частные инвесторы присоединились к реставрации более четырех тысяч квадратных метров исторических площадей в столице с 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года по программе “1 рубль за квадратный метр в год” инвесторы арендовали 11 исторических зданий и помещений. Общая площадь недвижимости, расположенной в восьми районах, составляет 4,6 тысячи квадратных метров», - рассказал заммэра.

Два объекта уже отреставрированы, их арендаторы переведены на льготную ставку.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» стартовала в Москве в 2012 году. Ее главной целью столичные власти называют привлечение частных инвестиций к восстановлению архитектурных памятников. Возможность аренды объектов культурного наследия разыгрывают на торгах, победитель которых заключает с городом договор сроком на 49 лет. Ход реставрации контролирует Департамент культурного наследия, после завершения ремонтных работ предприниматели могут перейти на льготную ставку аренды.

На данный момент инвесторы восстанавливают объекты культурного наследия в трех административных округах. Семь из них находятся в центре Москвы, отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации фасадов дворца Дурасова в Люблине.

