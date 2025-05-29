Ефимов: За 4 месяца поступило 480 тысяч запросов на услуги имущественно-земельной сферы

За 4 месяца этого года Москва обработала порядка 480 тысяч обращений по услугам и сервисам в имущественно-земельной сфере, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице создана и развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. За четыре месяца 2025 года услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере воспользовались свыше 477 тысяч раз, более 99,9 процента заявок поступили онлайн. Физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам доступно около 40 электронных продуктов в этой сфере», - рассказал Ефимов.

Также он уточнил, что на портале mos.ru можно получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка и присвоением адреса объекту недвижимости.

По словам Ефимова, онлайн-услуги популярны удобством. Так, обращаться в Департамент городского имущества можно онлайн в любое время.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева назвала самый популярный цифровой продукт в сфере имущества с начала года - это сервис сверки финансово-лицевых счетов. Так, от арендаторов и покупателей городских объектов недвижимости и земельных участков пришло более 442 тысяч запросов на этот продукт.

Нужный сервис или услугу можно найти на портале mos.ru в разделе «Услуги».

Ранее мэр столицы Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы обратились к электронным сервисам портала mos.ru более пяти миллиардов раз.

