Ефимов: За 10 лет инвесторы приобрели около 11 тысяч объектов недвижимости на торгах

Предприниматели и физлица по итогам торгов приобрели в Москве почти 11 тысяч объектов недвижимости за последние 10 лет, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С 2014 года столица реализовала по итогам проведения торгов более 10,9 тысячи помещений и зданий общей площадью 1,04 миллиона квадратных метров, которые покупатели могут использовать для развития бизнеса», – уточнил он.



По словам Ефимова, приобретая недвижимость, предприниматели могут по своему усмотрению открывать магазины, пункты выдачи товаров, либо учреждения дополнительного образования.



В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что цифровизация торгов позволила существенно оптимизировать их. Помимо прочего в 2021 году также стало доступно заключение договора купли-продажи с единственным претендентом, что увеличило годовые объемы продаж в семь раз с 236 в 2014 году до более чем 1,7 тысячи за 2024 год



Как уточнил глава Департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, по итогу 2024 года средний уровень конкуренции на аукционах составил свыше восьми участников на лот.

