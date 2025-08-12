Ефимов: Второй вестибюль и платформу станции «Рижская» БКЛ соединят три коридора
Три коридора над действующими путями станции соединят второй наземный вестибюль и платформу «Рижской» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что коридоры готовы уже на 40%.
По проекту пассажиры будут спускаться из наземного вестибюля по одному из самых длинных эскалаторов в столичном метро, затем пройдут по подходному коридору и спустятся на платформу в центре зала через три коридора над путями.
«Устройство эскалаторного наклонного хода во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ уже завершено, выполнена сбойка с подземной частью. В настоящий момент строители завершили проходку верхнего свода подходного коридора, который соединит наклонный эскалаторный тоннель с ходками. Протяженность каждого из них составит около 17 метров. В боковых проходах будет одностороннее движение, в центральном – двустороннее. Работы ведутся горным способом», – подчеркнул Ефимов.
Специалисты покроют стены и потолок ходков алюминиевыми трехслойными панелями со светильниками, а пол выложат мрамором. Материалы будут использоваться те же, что и при строительстве станции «Рижская» БКЛ и пересадки на Калужско-Рижскую линию.
В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что для строительства ходков собираются изъять более 1,2 тысячи кубометров грунта. Процесс извлечения грунта и все последующие манипуляции проходят строго в с соответствии экологическими нормами.
Новый наземный вестибюль «Рижской» будет расположен возле пересечения Водопроводного переулка и проспекта Мира. Он поможет перераспределить пассажиров, разгрузит транспорт и сделает удобнее пересадку между станцией БКЛ метро и платформой второго, а в будущем и третьего, и четвертого МЦД.
Как отметил Владимир Ефимов, в столице продолжается масштабное развитие метрополитена.
«По поручению мэра Сергея Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метро. Уже в сентябре для пассажиров откроется новый участок Троицкой линии. Сейчас в активной стадии возведения находятся 16 станций, работы ведутся на двух новых линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, где одновременно задействованы пять тоннелепроходческих комплексов. До 2030 года планируется построить более 30 станций, а также продлить существующие радиальные направления, чтобы обеспечить шаговую доступность метро для каждого москвича», — заявил он.
