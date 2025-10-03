Ефимов: Второй сезон проекта «Открытый отбор» для стройотрасли стартовал в Москве

Второй сезон масштабного проекта «Открытый отбор» начался в Москве 3 октября. Задача проекта — определить талантливых молодых учащихся колледжей для работы в ведущих подрядных организациях, компаниях-девелоперах и компаниях-застройщиках, а также выявить лучших производителей работ. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Конкурс стал значимым этапом в формировании для столичной строительной отрасли кадрового резерва.

«“Открытый отбор” – это шанс для тех, кто хочет реализовать свой потенциал и достичь новых высот в строительной отрасли. Проект создает уникальные возможности для профессионального роста в сфере градостроительства. Участников ждет многоэтапный конкурс, позволяющий продемонстрировать свои знания и навыки. Особое внимание уделяют молодым специалистам – слушателям колледжей. Отдельный трек предусмотрели и для действующих производителей работ, что позволит выявить и поощрить лучших практиков отрасли», – подчеркнул вице-мэр.

Отборочный процесс проходит в несколько этапов. Участники должны зарегистрироваться на официальном портале до 31 октября, где им предстоит заполнить анкету и создать видеопрезентацию своего учебного и профессионального опыта. По итогам оценки конкурсанты будут допущены к образовательному интенсиву, который состоится в онлайн-формате в ноябре.

«Финалом станет очный хакатон, запланированный на декабрь. Участники объединятся в команды, им предстоит решить практические кейсы, разработанные экспертной комиссией, и защитить свои проекты перед жюри», — отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, лучших участников ждут ценные призы, возможность пройти практику у крупнейших российских девелоперов и попасть в кадровый резерв.

Проект позволит создать новые инструменты для контроля и планирования строительных работ, а также улучшить коммуникацию между заказчиками и членами команды. Привлечение в строительную отрасль квалифицированных кадров поможет избежать ошибок, уменьшить время на выполнение проектов и повысит производительность труда.

Ожидается, что победителей конкурса наградят в начале декабря.

