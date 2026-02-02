Ефимов: Впервые в России использовали цифровой рубль при расчете по госконтрактам

При исполнении госконтракта о возведении московского метро «Мосинжпроект» и банк ВТБ рассчитались с использованием цифрового рубля по установленным Центробанком расширенным лимитам. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Банк ВТБ и компания “Мосинжпроект” первые в России при исполнении государственного контракта рассчитались цифровым рублем. Уникальность сделки заключается в том, что новый способ расчета использовали сразу четыре подрядчика. Средства перечислялись мгновенно по цепочке взаимодействия через счета цифрового рубля на платформе Банка России. В итоге все подрядчики и исполнители смогли перевести цифровые рубли на свои счета», — добавил вице-мэр.

Столичный Департамент экономической политики и развития выступает координатором внедрения цифрового рубля при реализации инфраструктурных проектов. Пилотный проект предусматривает расширение перечня приобретаемых услуг и товаров, включая выплату зарплат, аренду техники и иные статьи расходов.

Как отметила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, рост лимита переводов цифрового рубля означает рост готовности платформы к более широкому применению, увеличение числа платежей ожидается в 2026 году.

Внедрение цифрового рубля в инфраструктурную отрасль позволит расширить возможности аналитики бюджетного процесса в рамках госконтрактов, а также предоставит ряд существенных преимуществ, в частности, мгновенные расчеты, прозрачность операций и технологическое развитие финансовой системы.

Также использование в строительных проектов цифрового рубля даст возможность столичному правительству обладать большим объемом данных о структуре расходов по цепочке субподрядчиков. Его можно будет использовать для более высокой точности ценообразования при проведении строительных работ и более эффективного расходования бюджета Москвы.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман указал на то, что сотрудничество «Мосинжпроекта» и ВТБ по внедрению цифрового рубля началось в 2024 году. После первого успешного B2B-перевода можно говорить о переходе реализации сделок на новый уровень, позволяющий нарастить прозрачность, быстроту и удобство проведение транзакций. « В этом году продолжили пилотный проект уже в большем масштабе», — подчеркнул он.

