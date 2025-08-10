Ефимов: Во втором квартале Москва выделила свыше 30 га для масштабных инвестпроектов

Во втором квартале 2025 года девелоперам Москвы выделили свыше 30 гектаров земли для реализации 13 масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В результате в столице появятся объекты социального назначения, общественно-деловые и промышленные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров», - уточнил он.

Москва поддерживает развитие МаИП по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. Участки для реализации проектов предоставляются с 2016 года.

«В районе Косино-Ухтомский реализуют высокотехнологичный производственный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Предприятие будет специализироваться на выпуске электронного оборудования», - сказал он.

По его словам, строительство позволит создать 150 дополнительных рабочих мест. В нем разместят офисные помещения, а также магазины и прочие коммерческие объекты.

Среди прочего 2,5 гектара выделены под многофункциональный комплекс в районе Хорошево-Мневники

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что с апреля по июнь 2025 года для строительства производств и общественно-деловой недвижимости Департамент городского имущества заключил с инвесторами 10 договоров аренды, предоставив свыше 27 гектаров земли.

ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
