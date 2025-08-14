Ефимов: Во Внукове возведут жилой квартал, ФОК и другие объекты в рамках КРТ

В Новомосковском административном округе в поселке Толстопальцево района Внуково будут реорганизованы четыре участка земли в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизация четырех неэффективно используемых участков в районе Внуково общей площадью более 40 гектаров предусматривает строительство на них свыше 174 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь будет сформирован новый квартал индивидуальной жилой застройки и построены объекты социальной, торгово-бытовой и инженерной инфраструктуры», – рассказал вице-мэр.

Он добавил, что размер инвестиций в реорганизацию превысит 26 миллиардов рублей, а положительный эффект для бюджета составит почти 729,9 миллиона рублей. По его словам, в районе также появятся 1,8 тысяч рабочих мест.

Более подробно об участках рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что на двух из четырех возведут жилые дома, на одном из них появятся объекты торгово-бытового назначения, а на другом — физкультурно-оздоровительный комплекс и молочно-раздаточный пункт. Еще в двух местах появятся торговые и административно-деловые объекты, а также перехватывающая парковка почти на 300 машино-мест, уточнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

