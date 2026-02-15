Ефимов: Во дворах новостроек по программе реновации появилось свыше 280 площадок

В 2025 году в рамках программы реновации в московских дворах новостроек появилось свыше 280 объектов досуговой инфраструктуры, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.



По его словам, реновация нацелена не только на обновление жилого фонда, но и на создание комфортной среды: во дворах формируют общественные зоны с детскими и спортивными площадками.



«По итогам 2025 года в сумме создано более 280 таких площадок – 157 детских и 125 спортивных. Они уже стали популярными среди жителей новостроек. Всего по действующей программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории», – отметил Ефимов.



Детские площадки отличаются разнообразием: для малышей устанавливают игровые комплексы, горки, качели, карусели, песочницы и батуты. Часть площадок реализует концепцию «играй и учись» — там размещают развивающие элементы, например буквы‑кубики и стационарные счёты.



Спортивные зоны также варьируются: во дворах появляются многофункциональные спорткомплексы с турниками и снарядами, площадки для игровых видов спорта (футбол, баскетбол, настольный теннис), а также столы для шахмат. Все площадки укладываются на безопасное прорезиненное покрытие, снижающее риск травм.



Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, наибольшее число досуговых объектов — около 60 площадок — создано в Юго‑Восточном административном округе. Еще порядка 50 площадок появилось на востоке столицы, свыше 40 — на северо‑востоке.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5 176 домов. На сегодняшний день её реализация превысила четверть запланированного объёма, о чём сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поставил задачу удвоить темпы выполнения программы.



Подробная информация о реновации размещена на портале mos.ru.

