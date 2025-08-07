Ефимов: В Зеленограде выделили 40 га под промышленные объекты в рамках МаИП

Инвесторы смогут реализовать в Зеленограде 10 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности, и город предоставил для этих целей земельные участки площадью более 40 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Там появятся индустриальный парк, производственные комплексы, где наладят выпуск строительных материалов, одежды, мебели, внедорожных кемперов и другой продукции», – пояснил он.

По словам Ефимова, инвестиции в проекты превысят 23 миллиарда рублей.

МаИП реализуют в городе по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Строительство 10 промышленных объектов приведет к созданию 2,6 тысячи рабочих мест.

Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в Восточной коммунальной зоне Зеленограда инвесторам будет доступна территория для размещения предприятий по выпуску фасадных материалов и иной продукции. Договоры аренды заключены по льготной ставке один рубль в год.

