Ефимов: В Восточном Дегунине реорганизуют три земельных участка

«В столице стартовала заявочная кампания на право редевелопмента трех участков в Восточном Дегунине, которые входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадки составят более 11 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 104,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта на севере столицы появится 230 рабочих мест», – пояснил он.



Все желающие, в том числе инвесторы из регионов, смогут направить заявки на участие в торгах до 9 июля, аукцион запланирован на 17 июля. Начальная стоимость представленных лотов превышает 351 миллион рублей.



По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на земельных участках намерены построить жилые дома и коммунально-складские базы. Также в ходе работ проведут благоустройство прилегающей территории.



Программа КРТ позволяет строить функциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон. На данный момент в Москве ведется работа по 236 подобным объектам по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

