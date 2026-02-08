Ефимов: В центре Москвы построят недвижимость на «депрессивных» участках

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет проведен редевелопмент «депрессивных» участков в Центральном административном округе (ЦАО), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В прошлом году было опубликовано семь проектов комплексного развития территорий, предусматривающих реорганизацию около 18,8 гектара земли в центре столицы. В результате в пяти районах ЦАО построят свыше 773,4 тысяч квадратных метров недвижимости», - отметил Ефимов.



В частности, по его словам, в центре Москвы будут построены школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.



Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, крупнейший проект будет реализован на Пресне в рамках развития «Большого Сити».



«Так, в Шмитовском проезде построят крупный административно-деловой центр и многоуровневый паркинг площадью 200 тысяч квадратных метров», - сообщил он.



Проекты КРТ будут реализованы в Пресненском, Мещанском, Басманном, Красносельском районах и Хамовниках.



Программа комплексного развития территорий реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина. На сегодняшний день, около 400 проектов КРТ находятся в работе.

