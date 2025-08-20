Ефимов: В ЦАО по реновации расселили более 40 домов
В Центральном административном округе Москвы с начала проведения программы реновации расселили свыше 40 домов, рассказал заммэра столицы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, первые старые дома по реновации в ЦАО расселили в 2019 году.
«Сейчас количество полностью расселенных зданий достигло 41. Из них 25 домов насчитывается в Пресненском районе, восемь – в Басманном, а пять – в Таганском. Новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей», – пояснил Ефимов.
В общей сложности по программе в округе намерены расселить 110 домов, в этом случае новое жилье получат свыше 5,7 тысячи семей.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что под заселение в ЦАО передали восемь новостроек, расположенных в четырех разных районах.
«В подъездах новостроек широкие коридоры и дверные проемы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне», – подчеркнул он.
Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в Пресненском районе новые квартиры получили более 1,5 тысячи семей. В Басманном районе ключи от нового жилья по реновации получили 420 семей, в Таганском – около 270 семей, а в Красносельском районе - свыше 220 семей.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на сегодня в столице построили 6,2 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить свыше 1,3 тысячи старых домов.
В рамках реновации, утвержденной в 2017 году, в городе намерены расселить более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы проведения программы вдвое.
