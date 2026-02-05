Ефимов: В ТиНАО начали разработку четырех проектов для улучшения транспортной доступности
В Москве начали разработку четырех проектов планировки территории (ППТ) в ТиНАО, которые помогут улучшить транспортное обслуживание кинокластера на базе кинопарка «Москино». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Троицком и Новомосковском округах мы планируем реализовать масштабные транспортные проекты, которые напрямую улучшат жизнь горожан. Продление Новомихайловского шоссе до Центральной кольцевой автомобильной дороги создаст новую альтернативу перегруженным Киевскому и Калужскому шоссе. А строительство магистрали от этого участка до Советской улицы в Краснопахорском районе соединит территории, которые сегодня разделены Калужским шоссе, и избавит водителей от лишних километров в объезд», - рассказал он.
Ефимов добавил, что также появятся комфортные подъезды к кинопарку “Москино” с продленного участка Новомихайловского шоссе, с Калужского, а также с Московского малого кольца.
Реализация проекта охватит ключевые участки от магистрали Киевского шоссе, до Московского малого кольца, от Мамыри и до Советской улицы. Помимо прочего, жителей ждет новая транспортная развязка на 47-м километре Калужского шоссе.
По словам руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, инвестиционная привлекательность территорий ТиНАО после реализации этих проектов повысится. Также это не только разгрузит Калужское шоссе, но и создаст условия для появления новых маршрутов городского транспорта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном
- «Это утопия!»: Когда Россия полностью заместит автокомпоненты
- В Оренбургской области в детсад ворвался мужчина с ножом
- Экс-глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики получил пожизненный срок
- Работать не хотят: В России раскрыли зарплаты в сфере ЖКХ
- В России опровергли угрозу исчезновения продуктов с маркетплейсов
- Уиткофф: Делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными
- За копейки не пойдут: Дешевую рабочую силу из Индии назвали иллюзией
- Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко
- В России призвали приглашать мигрантов из США и Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru