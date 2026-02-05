Ефимов: В ТиНАО начали разработку четырех проектов для улучшения транспортной доступности

В Москве начали разработку четырех проектов планировки территории (ППТ) в ТиНАО, которые помогут улучшить транспортное обслуживание кинокластера на базе кинопарка «Москино». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Троицком и Новомосковском округах мы планируем реализовать масштабные транспортные проекты, которые напрямую улучшат жизнь горожан. Продление Новомихайловского шоссе до Центральной кольцевой автомобильной дороги создаст новую альтернативу перегруженным Киевскому и Калужскому шоссе. А строительство магистрали от этого участка до Советской улицы в Краснопахорском районе соединит территории, которые сегодня разделены Калужским шоссе, и избавит водителей от лишних километров в объезд», - рассказал он.

Ефимов добавил, что также появятся комфортные подъезды к кинопарку “Москино” с продленного участка Новомихайловского шоссе, с Калужского, а также с Московского малого кольца.

Реализация проекта охватит ключевые участки от магистрали Киевского шоссе, до Московского малого кольца, от Мамыри и до Советской улицы. Помимо прочего, жителей ждет новая транспортная развязка на 47-м километре Калужского шоссе.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, инвестиционная привлекательность территорий ТиНАО после реализации этих проектов повысится. Также это не только разгрузит Калужское шоссе, но и создаст условия для появления новых маршрутов городского транспорта.

