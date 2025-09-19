Ефимов: В Таганском районе Москвы построили новый деловой центр
В Таганском районе Москвы компания-застройщик STONE возвела новый деловой центр площадью более 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В ЦАО появился новый бизнес-центр площадью 17,2 тысячи квадратных метров. 11 наземных этажей здания займут офисные помещения совокупной площадью более 10 тысяч квадратных метров. На двух подземных уровнях разместится парковка на 59 автомобилей», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, новый бизнес-центр расположен между Третьим транспортным и Садовым кольцом, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Чкаловская» и «Курская».
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что застройщик выполнил комплексное благоустройство территории с формированием мест отдыха и прогулочных зон.
«После завершения строительства провели дополнительное озеленение прилегающей территории с сохранением существующих деревьев», - добавил глава департамента.
Для удобства маломобильных граждан в бизнес-центре создана безбарьерная среда.
За время строительства объекта с июня 2022 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 18 выездных проверок на соответствие делового центра требованиям утвержденной проектной документации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возможные санкции ЕС против Израиля признали неэффективными
- Хиты Grand Funk Railroad исполнят GrandFuzzeRs на квартирнике ROCK FM
- В Уфе лось проник на территорию детского сада
- «Посчитать до 10»: Как сократить уровень стресса на работе
- Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку
- В Госдуме раскрыли, чем Россия заменит «непредсказуемые» нефтегазовые доходы
- В России предложили увеличить втрое цену билетов на иностранные фильмы
- ВС России освободили Муравку в ДНР
- И никаких компенсаций: В России 48% новостроек сдают с опозданием
- СМИ: 41-летний Дмитрий Сычев может возобновить карьеру футболиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru