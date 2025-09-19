Ефимов: В Таганском районе Москвы построили новый деловой центр

В Таганском районе Москвы компания-застройщик STONE возвела новый деловой центр площадью более 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ЦАО появился новый бизнес-центр площадью 17,2 тысячи квадратных метров. 11 наземных этажей здания займут офисные помещения совокупной площадью более 10 тысяч квадратных метров. На двух подземных уровнях разместится парковка на 59 автомобилей», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, новый бизнес-центр расположен между Третьим транспортным и Садовым кольцом, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Чкаловская» и «Курская».

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что застройщик выполнил комплексное благоустройство территории с формированием мест отдыха и прогулочных зон.

«После завершения строительства провели дополнительное озеленение прилегающей территории с сохранением существующих деревьев», - добавил глава департамента.

Для удобства маломобильных граждан в бизнес-центре создана безбарьерная среда.

За время строительства объекта с июня 2022 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 18 выездных проверок на соответствие делового центра требованиям утвержденной проектной документации.

